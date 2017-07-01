Работники правоохранительных органов 3 июля получат скидку на абонемент «Динамо»

Вернувшийся в Премьер-Лигу ФК «Динамо» (Москва) сообщил о специальной акции по приобретению абонементов на свои матчи в РФПЛ. В ближайший понедельник, 3 июля, когда в России отмечается день ГАИ (ГИБДД), все работники правоохранительных органов смогут приобрести абонементы с 10-процентной скидкой. Скидка реализуется при покупке абонемента в офисе продаж с предъявлением удостоверения сотрудника.
Также 10-процентная скидка действует для владельцев абонементов прошлого сезона. Между собой эти скидки не суммируются.