Деулофеу: жаль, что в «Барселоне» у меня не было возможности проявить себя

Нападающий сборной Испании Херард Деулофеу прокомментировал своё возвращение в «Барселону». Каталонский клуб воспользовался опцией выкупа прав на футболиста у «Эвертона».
«Я очень доволен тем, что вернулся в «Барселону». Это мой дом, и мне жаль, что раньше у меня не было возможности проявить себя. На эту тему уже много говорили. В следующем сезоне точно буду играть за «Барселону». У меня большие стремления, и я хочу играть вместе с лучшими футболистами мира», — приводит слова Деулофеу Marca.
Деулофеу является воспитанником «Барселоны», из которой в 2015 году он перешёл в «Эвертон». Вторую половину минувшего сезона футболист провёл на правах аренды в «Милане». Форвард сыграл 17 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.