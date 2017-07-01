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Инфантино: может, увеличить число участников Кубка конфедераций до 48 команд?

1 июля 2017, суббота. 12:17. Футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино пошутил по поводу увеличения числа участников Кубка конфедераций, а также поблагодарил болельщиков сборной Чили, посетивших турнир в России.

«Последний ли это Кубок конфедераций? Будущее турнира – это завтрашний финал. Потом уже мы будем анализировать ситуацию. Мы анализируем все соревнования ФИФА – чемпионат мира, на котором мы увеличили число участников до 48 сборных, женский чемпионат мира, клубные турниры. Может, мы тоже увеличим число участников Кубка конфедераций до 48 команд. Посмотрим…

Хочу поблагодарить болельщиков сборной Чили. Их здесь не менее пяти тысяч. Представляете, откуда они приехали? Это же не соседняя страна! Сборная Чили – очень сильна, но вряд ли я тут открываю Америку. Это одна из сильнейших команда мира. Её игроки – профессионалы чистой воды, они заслужили финал. Что касается пенальти в матче с Португалией, то можно по-разному оценивать момент. Но в серии пенальти вратарь Клаудио Браво сыграл прекрасно, отразив три удара», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Инфантино: до КК-2017 мы слышали о хулиганах и расизме, но всё прошло идеально
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная Чили — Футбол Джанни Инфантино Клаудио Браво Кубок конфедераций
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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