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Инфантино: до КК-2017 мы слышали о хулиганах и расизме, но всё прошло идеально

1 июля 2017, суббота. 11:41. Футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о подходящем к своему завершению Кубку конфедераций-2017 в России.

«Этот Кубок конфедераций на четырёх стадионах был большим успехом со многих точек зрения. Во-первых, благодарю Россию, местный организационный комитет, РФС, весь русский народ. Отлично работали волонтеры, которые всегда готовы были прийти на помощь. У нас было более шести тысяч волонтеров из 78 стран.

Были сыграны прекрасные матчи, в среднем забивалось почти три гола за игру. На Кубок конфедераций ходило в среднем почти 38 тыс. зрителей. Теперь чемпионы мира, приехавшие сюда с молодой командой, сыграют с победителем чемпионата Южной Америки. До турнира мы много слышали о большом количестве проблем, с которыми столкнёмся в России. Что никто не хочет сюда ехать, никто не хочет играть. Мы слышали о хулиганах, расизме. Но ничего этого на Кубке конфедераций не было, всё прошло идеально. Инфраструктура тоже оказалась на самом высоком уровне. Бесплатный трансфер, визы – всего этого не бывает в других городах. Если это проблематичный турнир, то я бы всегда хотел такие проблемы. Теперь мы ждём такого же тёплого приёма на ЧМ-2018. Следующим летом будет праздник футбола в России.

В России мы написали новую страницу футбольной истории. Я говорю о системе видеопомощников арбитра. Считаю, VAR прошла успешную проверку. Мы очень этому рады. Много раз видеопомощники помогали главному судье, в шести случаях были исправлены ошибки. Если бы не эта система, то результаты на поле оказались бы менее справедливыми. Игра стала честной, крупных ошибок больше не будет. Конечно, это пока тест. Нам ещё нужно поработать над некоторыми деталями – связью судей, скоростью принятия решения. Всегда будут вестись дискуссии по поводу того или иного эпизода, но последнее слово остаётся за главным судьёй.

Я хочу поздравить также с двумя событиями, которые произошли во время Кубка конфедераций – рождение близнецов Роналду и свадьбой Месси», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Фанатов решили добить и прибить». Кого банят на Кубке конфедераций
Гладиатор из «Спартака», Каманча из «Динамо» и музыкант из «Торпедо» – объяснять, конечно, ничего не стали.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джанни Инфантино Криштиану Роналду Лионель Месси Кубок конфедераций ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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