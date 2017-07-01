Зотов: ОПСФ хочет, чтобы спор «Тюмени» и игроков решился за столом переговоров

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию с задержкой выплаты премиальных игрокам «Тюмени», которые в 2014 году помогли клубу выйти в ФНЛ.
«Насколько я знаю, все долги по заработной плате перед футболистами «Тюмени» были погашены, но ситуация с долгами по премиальным длится уже три года. Игроки должны были получить премиальные за выход в ФНЛ, что было прописано в положении о премировании, которое до этого момента клубом исполнялось. Но в выплате премий за выход в лигу выше рангом клуб отказал.
Начались разбирательства сначала в палате по разрешению споров, а потом и в комитете по статусу игроков. Находились новые способы задерживания выплат долгов, хотя палата и комитет приняли сторону футболистов.
Затем по одной из ситуаций было слушание в CAS, где тоже была подтверждена правота футболистов. Тем не менее спустя три года ребята так и не получили своих денег. Перспективы непонятны, потому что сейчас оспаривается само положение клуба, которое было подписано не руководителем, а главным тренером. Хотя когда происходили выплаты по другим премиальным, это клубное руководство не смущало.
Мы со стороны профсоюза хотим найти выход из ситуации и попросить стороны – клуб и футболистов – сесть за стол переговоров. Мы также со своей стороны призываем руководство ФНЛ и его главу Игоря Ефремова стать вместе с ОПСФ модераторами данного спора и попробовать всем вместе найти выход из положения», – сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.