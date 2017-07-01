ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч с «Партизаном»

ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч с сербским «Партизаном», который является действующим чемпионом Сербии.
ЦСКА (стартовый состав): Илья Помазун, Алексей Березуцкий, Никита Чернов, Василий Березуцкий, Бибрас Натхо, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Понтус Вернблум, Константин Кучаев, Фёдор Чалов, Витиньо.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча ЦСКА — «Партизан». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Состоится она в Австрии, где ЦСКА проводит сборы.