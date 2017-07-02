Рафинья Алькантара: с моим будущим ещё ничего не ясно

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара дал понять, что не исключает варианта со сменой команды в летнее трансферное окно.
«С моим будущим ещё ничего не ясно. Только Бог знает, что произойдет. Я игрок „Барселоны“, и самое главное для меня сейчас — оправиться от травмы колена, а потом будет видно. Все, что я могу сказать — пока ничего не решено», — цитирует Рафинью Marca.
В минувшем сезоне Алькантара принял участие в 18 матчах Примеры (14 — с первых минут), отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.