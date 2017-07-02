Тренер «Партизана» — об ошибках вратарей в игре с ЦСКА: порой такое случается

Главный тренер «Партизана» Мирослав Джукич поделился впечатлениями от разгромного поражения в контрольном матче с ЦСКА и ответил на вопрос об ошибках вратарей. Встреча проходила в Вильдоне (Австрия) на стадионе «Шпортангале» и завершилась со счётом 3:0.
«Мы не можем быть удовлетворены, потому что не победили. В первом тайме команде не хватало смелости. Тем не менее, нужно помнить, что это предсезонная подготовка — у нас есть время, чтобы всё исправить. Вторая половина была намного лучше, мы заиграли агрессивнее, интенсивнее. После перерыва „Партизан“ создал много моментов, но не сумел реализовать их. Тем не менее, я очень доволен второй половиной матча.
Такие голы порой случаются, это часть футбола. Это процесс обучения, нельзя прибавлять без ошибок. Если ошибки помогают вам, в них нет ничего страшного", — цитирует Джукича пресс-служба «Партизана».
Видео ошибок вратарей «Партизана» доступны на YouTube:
гол Витиньо после ошибки Кляйича
гол Чалова после ошибки Стевановича