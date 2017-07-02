Паредес: разговор с Манчини стал решающим в моём трансфере в «Зенит»

22-летний аргентинский полузащитник Леандро Паредес, перешедший в «Зенит» из «Ромы», дал интервью официальному сайту санкт-петербургской команды.
«Я сразу лично встретил главного тренера. Мне он очень понравился. Я рад, что выбор Манчини пал на меня, и теперь я играю за «Зенит».
Что стало ключевым фактором перехода? Пожалуй, личность главного тренера сыграла важнейшую роль. Я поговорил с ним до того, как сюда приехать. Наш разговор стал решающим в этом трансфере.
Семья значит для меня всё. Буду постоянно поддерживать с ними связь и держать в курсе того, что со мной происходит. Наводил ли у Спаллетти или Гарая справки о городе и команде? К сожалению, ни с кем не удалось поговорить. Искал информацию о «Зените» в интернете и узнал многое об этом клубе.
Я хочу поприветствовать всех болельщиков. Сделаю всё для того, чтобы «Зенит» побеждал и радовал вас», — сказал Паредес.