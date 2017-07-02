«Ахмат» подписал контракт с бразильским защитником Филипе Сампайо

«Ахмат» официально объявил о переходе бразильского защитника Филипе Сампайо, ранее выступавшего в чемпионате Португалии за «Боавишту».
Контракт с 22-летним игроком рассчитан на четыре сезона. За грозненцев Филипе будет выступать под 94-м номером. Он играет в центре обороны, его рост — 191 см, вес — 84 кг.
В минувшем розыгрыше португальской Примейры Сампайо провёл 25 матчей, отметившись 1 забитым голом. Ранее Филипе выступал в Бразилии за «Сантос» и «Паулисту». В «Боавиште» он провёл последние три сезона.
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