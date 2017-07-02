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Президент «Боки»: приняли предложение «Зенита» по Павону, но надо уладить детали

2 июля 2017, воскресенье. 13:22. Футбол

Президент «Боки Хуниорс» Даниэль Анхелиси рассказал, как продвигаются переговоры о переходе нападающего Кристиана Павона в «Зенит».

«Мы приняли поступившее предложение, но остались детали, которые нужно уладить. Сделка ещё не закрыта», — цитирует Анхелиси DirectTV Sports.

Ранее сообщалось, что «Бока Хуниорс» запросила за Павона € 22 млн, тогда как «Зенит» предложил € 18 млн. Сам 21-летний футболист недавно прибыл в Италию, где сейчас отдыхает и готовится получить итальянский паспорт. В минувшем сезоне он провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бока Хуниорс ФК Зенит Трансферы
Новости. Футбол
2 июля 2017, воскресенье
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