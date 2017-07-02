Дзагоев, Головин и Васин приступили к тренировкам в общей группе ЦСКА

Полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин, а также защитник Виктор Васин вчера вечером, 1 июля, прибыли на сбор ЦСКА в Австрии. Сегодня утром все три игрока тренировались в общей группе «армейцев», информирует пресс-служба клуба.
Дзагоев несколько дней находился в Сербии, где проходил второй плановый этап реабилитации после травмы, полученной в концовке прошлого сезона. Головин и Васин получили от тренерского штаба ЦСКА неделю отдыха после выступления за сборную России на Кубке конфедераций — 2017.