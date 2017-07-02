«Ростов» в контрольном матче минимально уступил «Кукеси»

«Ростов» потерпел поражение в контрольном матче с «Кукеси». Встреча прошла на сборе ростовской команды в Австрии и завершилась со счётом 1:0 в пользу албанцев. Единственный гол «Кукеси» забил на 23-й минуте.
Сегодня «Ростов» проведёт ещё один контрольный матч — с чешским клубом «Млада Болеслав» в 19:00 мск. 8 июля соперником подопечных Леонида Кучука будет датский «Брондбю» (начало — в 18:30 мск). Также на этот день запланирована ещё одна контрольная игра (начало — в 11:30 мск), но соперник на данный момент не известен.