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Петкович провёл первую тренировку в «Спартаке»

2 июля 2017, воскресенье. 15:22. Футбол

После победного контрольного матча с «Вождовацем» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал команде выходной.

Сегодня, 2 июля, тренировался лишь один футболист — новичок красно-белых сербский защитник Марко Петкович.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в 10:45 он отправился на стадион «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф», где в течение получаса выполнял различные упражнения под руководством тренера по физподготовке Дурбано Джиорджио.

О подписании контракта с 24-летним игроком, предыдущим клубом которого была «Црвена Звезда», «Спартак» объявил 1 июля.

Петкович провёл первую тренировку в «Спартаке»

Петкович провёл первую тренировку в «Спартаке»

Фото: http://www.spartak.com
Защитник «Црвены Звезды» Петкович подписал контракт со «Спартаком»
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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