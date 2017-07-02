После победного контрольного матча с «Вождовацем» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал команде выходной.
Сегодня, 2 июля, тренировался лишь один футболист — новичок красно-белых сербский защитник Марко Петкович.
Как сообщает официальный сайт красно-белых, в 10:45 он отправился на стадион «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф», где в течение получаса выполнял различные упражнения под руководством тренера по физподготовке Дурбано Джиорджио.
О подписании контракта с 24-летним игроком, предыдущим клубом которого была «Црвена Звезда», «Спартак» объявил 1 июля.
Петкович провёл первую тренировку в «Спартаке»
Фото: http://www.spartak.com
Защитник «Црвены Звезды» Петкович подписал контракт со «Спартаком»