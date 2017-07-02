Мелкадзе: я увидел свободный угол ворот и попытался направить мяч туда

Автор победного гола в ворота македонского «Вардара» (1:0) Георгий Мелкадзе прокомментировал очередную контрольную игру «Тосно».
«Игру оцениваю как неплохую, но надо поработать над реализацией, в сезоне моменты будут на вес золота. Когда я вёл мяч, то увидел свободный угол ворот и пытался направить мяч туда. Хотел чуть сильнее, но так тоже хорошо, главное, что в итоге счёт 1:0.
После гола я чуть прихрамывал, но это просто синяк, ничего страшного», — цитирует Мелкадзе официальный сайт «Тосно».
Видео доступно в аккаунте клуба в YouTube.
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