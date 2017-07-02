Лопырева: Смолов должен сам решить, где ему продолжить карьеру

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева выразила мнение, что нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов должен сам решить, где ему продолжить карьеру. В СМИ сообщалось об интересе к 27-летнему форварду сборной России со стороны «Спартака», «Зенита» и нескольких европейских клубов.
«Я считаю, что это должно быть только его решение», — сказала Лопырева. Виктория была в браке с Фёдором Смоловым, однако в мае 2015 года пара распалась.
Виктория также поделилась мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций, где россиянам не удалось преодолеть групповой этап.
«Все учатся на своих ошибках, и иногда для того, чтобы улучшить свои качества и навыки, где-то нужно проиграть, чтобы потом одержать очень серьёзную и достойную победу. Несмотря ни на что, мы верим в нашу сборную, мы верим в нашего тренера и желаем ребятам удачи в следующем году. Я считаю, что ребята достойно выступили на том уровне, на котором это было возможно. Нужно работать, и я думаю, что всё-таки футбольные эксперты должны оценивать футбольную игру», — заключила обладательница титула «Мисс Россия — 2003».
Видео с Викторией Лопыревой можно посмотреть на «Чемпионате».