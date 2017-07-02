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Очоа: российские болельщики навсегда останутся в сердцах игроков сборной Мексики

2 июля 2017, воскресенье. 19:22. Футбол

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа после поражения от команды Португалии (1:2 ДВ) в матче за третье место Кубка конфедераций поделился мнением о российских болельщиках.

«Российских болельщиков мы унесём в своих сердцах, они здорово болели за нас не только в матче за третье место, но и на протяжении всего турнира. Это было невероятно.

Мы выложились полностью и заслуживали третьего места. Наша команда показала силу характера, достоинство и красивый футбол. Но и Португалия очень сильная команда, даже в отсутствие своей главной звезды. Мы боролись до конца, думаю, что болельщикам понравилась игра", — цитирует Очоа Welcome2018.

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Источник: Welcome2018 Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Гильермо Очоа Болельщики — Футбол Кубок конфедераций
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2 июля 2017, воскресенье
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