Маркес: арбитр не был достоин такой игры, не знаю, откуда вообще его взяли

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес поделился впечатлениями от поражения в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2017 с Португалией. Встреча проходила в Москве и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу португальцев. Главным судьёй был Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии.
«Мы провели хорошую игру. Жаль, что проиграли. Будем работать дальше, чтобы попасть на чемпионат мира в России. Считаю, что арбитр не был достоин такой игры. На такие матчи необходимо назначать судей более высокой квалификации. Не знаю, откуда вообще его взяли. На экране показывают повтор, где видно, что Пепе нарушил правила. Нам непонятно, какие критерии применяются при решении, смотреть видеоповтор или нет.
Планирую ли принять участие в чемпионате мира? Приложу все усилия для этого. Мне необходимо поработать над своей физической формой, чтобы приехать в Россию в следующем году», — передаёт слова 38-летнего Маркеса корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.