Владелец китайского клуба разрыдался на пресс-конференции из-за судейства

Владелец клуба «Баодин Иньли Итун» Мэн Юнли после матча второго дивизиона чемпионата Китая с командой «Ухань Чжоэр» не сдержал слёз, объявив о снятии команды с турнира в связи с несправедливым судейством. В этой встрече судья добавил восемь минут и назначил спорный пенальти в ворота «Баодин Иньли Итун», который в итоге упустил победу (2:2).
«Мы за честную игру. Знаем, что результат матча уже не изменить. Надеюсь, что, после того как мы снимемся с чемпионата, руководство китайского футбола даст нам объяснение. Это больше не может так продолжаться. Как можно терпеть такие вещи? Мы чувствуем себя ущемлёнными и не можем позволить себе играть по таким правилам», – цитирует Юнли Marca.
Юнли также отметил, что уже начал процедуру снятия клуба с чемпионата. В свою очередь, руководство китайского футбола выразило надежду, что он пересмотрит своё решение. «Баодин Иньли Итун» после 16 туров располагается на последнем месте в турнирной таблице.
Посмотреть видео с пресс-конференции владельца клуба «Баодин Иньли Итун» можно в «Твиттере».