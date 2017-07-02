«Анжи» сыграл вничью со словенским «Кршко» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги «Анжи» в Словении провёл товарищескую встречу с местным клубом «Кршко», который занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Словении в минувшем сезоне. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Товарищеский матч
«Анжи» (Россия) – «Кршко» (Словения) – 0:0 (0:0)
Состав «Анжи» в 1-м тайме: Солосин, Полуяхтов, Фибель, Брызгалов, Тетрашвили, Яковлев, Афонин, Гулиев, Кацаев, Мамтов, Маркелов.
Состав «Анжи» во 2-м тайме: Солосин, Полуяхтов, Карасев, Липартия, Тетрашвили, Брызгалов, Яковлев, Афонин, Данченко, Багаев, Дибиргаджиев.
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