«Анжи» подписал контракт с грузинским полузащитником «Зари»

Грузинский полузащитник Джаба Липартия на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.
Хавбек профессиональную карьеру начал в молодежной команде «Тбилиси», откуда перешёл в «ВИТ Джорджию», в составе которого завоевал золотые и серебряные медали чемпионата Грузии. С 2011 года выступал за луганскую «Зарю», за это время Липартия принял участие в 169 матчах и забил 15 голов.
Имеет в активе матчи в составе молодёжной и национальной команд Грузии. В составе «Анжи» Липартия успел принять участие в контрольных матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.