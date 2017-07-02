Чили — Германия: тер Штеген получил награду BUD AF Man of the Match

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген признан лучшим игроком финального матча Кубка конфедераций c командой Чили и получил приз BUD AF Man of the Match.
Тер Штеген одержал победу в голосовании болельщиков всего мира в выборе игрока, который внёс наибольший вклад в успех своей команды в этом матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась победой немцев со счётом 1:0.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно было на сайте bud-match.com. Голосование начиналось в перерыве и шло до конца матчей.