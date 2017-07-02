Сборная Германии первой одержала дебютную победу в КК в ранге чемпиона мира

Сборная Германии победила команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
Сборная Германии впервые стала обладателем кубка конфедераций. Лидером по количеству побед в турнире остаётся Бразилия (4), команда Чили ни разу не выигрывала Кубок конфедераций.
Сборная Германии первой одержала дебютную победу в Кубке конфедераций в ранге чемпиона мира. До этого ни одна из команд на момент первой победы в турнире не была действующим чемпионом мира.
Сборная Германии выиграла у Чили и впервые стала обладателем кубка конфедераций