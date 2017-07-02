Халк, порванные трусы и Мутко с Марадоной. Фотообзор финала Кубка конфедераций

2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» национальная команда Германии в финале Кубка конфедераций победила сборную Чили со счётом 1:0 и завоевала почётный трофей.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Чили – Германия, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.
Смотрите также фоторепортаж с церемонии закрытия Кубка конфедераций, в которой приняли участие Алексей Смертин, Роналдо, Александр Кержаков, Полина Гагарина, Егор Крид, Николай Цискаридзе, Пётр Дранга и DJ Smash.
«Чемпионат» совместно с Парком Горького запустил фотопроект «Футбол это…». Выставка посвящена футбольным болельщикам со всего мира. Твоя фотография может встать в один ряд с портретами болельщиков с крупных футбольных турниров! Сделай крутое фото на стадионе или рядом с ним, ставь хэштег #champ2017, выложи фото в социальных сетях.
Самые яркие и креативные работы будут размещены на выставке. Конкурс продлится с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на специальном стенде.