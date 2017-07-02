«Зенит»: немцы выиграли 1-й трофей на арене «Санкт-Петербург». Следующий — наш!

«Зенит» поздравил сборную Германии, которая победила команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«Поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе «Санкт-Петербург». Следующий будет наш!» — гласит запись на официальной странице «Зенита» в социальной сети «Твиттер».
Сборная Германии впервые стала обладателем кубка конфедераций. Лидером по количеству побед в турнире остаётся Бразилия (4).
Сборная Германии выиграла у Чили и впервые стала обладателем кубка конфедераций