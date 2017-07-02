Голкипер сборной Чили Клаудио Браво признан лучшим вратарём Кубка конфедераций — 2017.
Чилиец провёл на турнире три матча, так как пропустил первые две игры группового этапа из-за проблем со здоровьем.
Браво в трёх матчах Кубка конфедераций — 2017 пропустил два мяча и получил одну жёлтую карточку. 34-летний футболист стал главным героем серии послематчевых пенальти в полуфинальном матче Кубка конфедераций — 2017 с национальной командой Португалии (0:0, 3:0 по пенальти), отразив все три удара соперника.