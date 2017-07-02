Игроки сборной Германии прервали пресс-конференцию Лёва и облили его шампанским

Игроки сборной Германии прервали пресс-конференцию главного тренера бундестим Йоахима Лёва после победы над командой Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017 и облили его шампанским, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков. Также досталось вратарю Марку-Андре тер Штегену, сидевшему рядом с тренером.
Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим. Сборная Германии впервые стала обладателем кубка конфедераций. Лидером по количеству побед в турнире остаётся Бразилия (4), команда Чили ни разу не выигрывала Кубок конфедераций.