Киммих: предпочитаю играть на позиции защитника, чем сидеть на скамейке запасных

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих в очередной раз отметил, что для него главное – игровая практика. При этом футболист сборной Германии согласен играть не на позиции полузащитника ради того, чтобы регулярно выходить на поле.
«В последние два года я играл больше, чем в предшествующих этому отрезку времени четырёх. Думаю, что усовершенствовал свою игру в «Баварии», которая является одним из лучших клубов мира. Лишь немногим игрокам удаётся становиться частью своего клуба. Сейчас мне важно иметь игровую практику. И в данный момент я предпочитаю играть на позиции защитника, чем сидеть на скамейке запасных», — цитирует Киммиха L'Equipe.
По итогам последнего сезона Киммих принял участие в 27 матчах Бундеслиги, выйдя на поле в основном составе в 15 играх. Он стал автором 6 голов и 1 результативной передачи. В «Баварию» Киммих перешёл в 2015 году из «РБ Лейпциг».