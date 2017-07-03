Медель душил, Видаль рыдал, Германия ликовала. Фотообзор финала в Петербурге

2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» национальная команда Германии в финале Кубка конфедераций победила сборную Чили со счётом 1:0 и завоевала почётный трофей.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с церемонии награждения, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.
Кубок конфедераций – 2017. Церемония награждения
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Финал Кубка конфедераций – 2017. Чили – Германия
Ознакомиться с фоторепортажем церемонии закрытия Кубка конфедераций – 2017, в которой приняли участие Алексей Смертин, Роналдо, Александр Кержаков, Полина Гагарина, Егор Крид, Николай Цискаридзе, Пётр Дранга и DJ Smash, вы сможете в специальной фотогалерее.