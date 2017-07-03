Хагуш: Божович вселяет в футболистов уверенность

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш, выступающий за команду с 2015 года, рассказал, как провёл отпуск, а также об изменениях, произошедших с назначением Миодрага Божовича на пост главного тренера.
«Отпуск прошёл в Абхазии. Домой поехал, там всегда тепло, уютно. За футболом я всегда слежу, но когда попадаю домой, там не до футбола. Телевизор не смотрю, в Интернет не захожу — отключаюсь от всего.
Почему решил завести „инстаграм“? У всех ребят в команде он уже появился, а у меня одного не было. Делать мне как-то было нечего, вот и я тоже его завёл. Пока я только привыкаю, мало фотографий выкладываю.
С приходом Миодрага Божовича стало намного легче тренироваться. Конечно, пока мы были под нагрузками — но всё равно чувствуется его позитивное настроение, он вселяет в футболистов уверенность, а это самое главное. Нервозность у нас ушла. Это тренер с европейским мышлением. В нынешней ситуации это для нас очень важно. Тренировки кардинально изменились, стали очень интересными.
Свободное время всегда есть, но сейчас большинство футболистов проводит его в телефонах. Я стараюсь ещё чем-то заниматься — в карты играю, например. Книги читаю, правда, редко. Какую книгу прочитал последней? „Код да Винчи“ Дэна Брауна», — рассказал Хагуш в интервью официальному сайту «Арсенала».