Маркос Льоренте: в «Реале» мне сказали, что я буду играть за этот клуб

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте сообщил, что в следующем сезоне будет защищать цвета испанского гранда. В минувшем сезоне игрок на правах аренды выступал за «Алавес».
«Я говорил с руководством «Реала». Моя аренда в «Алавесе» закончилась, и теперь у меня действующий контракт с «Реалом». Я отправляюсь с командой на тренировочный сбор в США. Я всегда хотел добиться успехов в «Реале» и сделаю всё, чтобы воплотить мою мечту в жизнь. В «Реале» со мной не говорили о переходе или об аренде в другой клуб. Знаю, что в «Реале» выступают лучшие игроки мира, и мне будет нелегко. Но для этого я и нахожусь здесь. В «Реале» мне сказали, что я буду играть за этот клуб», — приводит слова Льоренте Marca.