Синицын: «Краснодар» — российский аналог лондонского «Арсенала»? Наверное, да

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын провёл параллель между краснодарской командой и лондонским «Арсеналом».
«Люди должны понимать: мы делаем всё, чтобы становиться лучше. Нас из года в год не болтает от 3-го места к 8-му — мы всё время рядом с вершиной. И это говорит о том, что нам не хватает совсем немного для её покорения.
Говорите, по результату «Краснодар» — российский аналог лондонского «Арсенала»? Наверное, можно провести такую параллель. «Арсенал» тоже давно не может выиграть чемпионат, но всё время держится в первой пятёрке. Мы стремимся к такой стабильности.
Что касается чемпионства, то, наверное, мы пока не готовы к нему. Мы говорим, что хотим быть первыми, но чего здесь плохого? Любой футболист мечтает стать чемпионом, и это нормально», — сказал Синицын.