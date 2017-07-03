Егоров сменил Николаева в департаменте судейства и инспектирования РФС

Российский футбольный союз сообщил о кадровых изменениях в департаменте судейства и инспектирования. Алексей Николаев принял решение сосредоточиться на продолжении судейской карьеры, в связи с чем покинул должность заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования. Данный пост занял Александр Егоров, ещё в сезоне 2016/17 обслуживавший матчи российской Премьер-Лиги. Об этом говорится на официальном сайте РФС.
«Для меня сейчас очевидно, что совмещать работу действующего арбитра и одного из руководителей департамента судейства и инспектирования РФС очень непросто. Мой случай совмещения, безусловно, уникальный, больше я таких примеров не знаю. Принял решение, что на данный момент в большей степени хотел бы ещё поработать в роли арбитра, поэтому покидаю пост заместителя руководителя департамента. Благодарю всех, с кем приходилось осуществлять профессиональную деятельность в рамках работы в департаменте, для меня это был очень интересный и полезный опыт», — отметил Николаев.
«Я с воодушевлением воспринял тот факт, что Александр Егоров приходит в Департамент судейства и инспектирования в качестве заместителя руководителя. Он — высокопрофессиональный арбитр, который, убежден, принесет пользу нашему общему делу и в новом для себя качестве», — рассказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
В прошлом сезоне РФПЛ Александр Егоров отработал на 19 матчах, показав 68 жёлтых и 1 красную карточку. Статистику арбитра можно посмотреть на «Чемпионате».