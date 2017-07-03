Егоров: уверен, что мой уход позволит открыть новые судейские таланты

Российский арбитр Александр Егоров прокомментировал решение завершить судейскую карьеру и стать заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.
«После того как мне поступило от руководства РФС предложение войти в руководящий состав департамента судейства и инспектирования, долго не раздумывал. Посоветовался с семьёй и посчитал, что не принять такое предложение будет неправильно. Понимаю, что теперь придётся завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объём работы в рамках подготовки ко второй части сезона-2016/17. Считаю, что уйти вовремя — это очень важный момент. Уверен, что мой уход позволит открыть новые судейские таланты. В то же время с большим желанием готов взяться за новый объём работы уже в другой роли», — цитирует Егорова пресс-служба РФС.