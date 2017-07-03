Российские «сборники» присоединились к «Спартаку», Петкович провёл 1-е занятие

В ночь с воскресенья на понедельник российские сборники в составе Дениса Глушакова, Александра Самедова, Дмитрия Комбарова, Ильи Кутепова и Георгия Джикии прибыли в Филлах в расположение «Спартака». А уже на следующий день они приняли участие в утренней тренировке команды в Австрии. Все пятеро занимались в общей группе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
В понедельник утром новичок Спартака Марко Петкович провёл первую тренировку в составе клуба. Сербский защитник сразу включился в работу в группе. Возобновил занятия с командой после повреждения Артём Тимофеев — хавбек пока работает по индивидуальной программе.