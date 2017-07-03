Ошибшийся в финале КК-2017 Марсело Диас не сдержал слёз во время интервью

Футболист сборной Чили Марсело Диас, ошибка которого привела к голу в ворота чилийцев в финале Кубка конфедераций, не сдержал слёз, когда делился впечатлениями от матча, завершившегося победой немецких футболистов со счётом 1:0.
Видео с интервью с Диасом можно посмотреть в «Твиттере».
«Нужно отвечать за свои ошибки. Против Германии нельзя было ослаблять давление, уходить от их ворот. Нужно было играть стабильно, и моя ошибка привела к грустному результату. Мне было тяжело осознавать эту ошибку. Это худшая ошибка, которую я мог допустить как футболист», — сказал Диас после игры.