В ProSports Management назвали чушью информацию о конфликте Смолова с Черчесовым

Ведущая российская компания в области футбольного менеджмента ProSports Management опровергла сообщения СМИ о конфликте своего клиента Фёдора Смолова с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. В аккаунте компании в «Твиттере» появилась запись «Какая чушь!!!» с хэштегом #FakeNews.
3 июля издание «Советский спорт» распространило информацию, что стиль руководства наставника сборной России Станислава Черчесова вынудил игроков вступить в открытый конфликт с тренером. «Серьёзный конфликт с тренером у Фёдора Смолова, но пока он слушается агента: не время высовываться», — в числе прочего отмечал источник.