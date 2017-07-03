По данным InStat, нападающий сборной Чили Алексис Санчес стал лидером Кубка конфедераций по общему количеству обводок (40). Если рассматривать количество обводок в среднем за 90 минут, то лучшим стал мексиканец Хавьер Акино (14,8). Для сравнения у Санчеса – 8,1 обводок в среднем за 90 минут.
Алексис Санчес также стал лидером Кубка конфедераций по количеству острых передач (25) – 5,1 в среднем за 90 минут. Если рассматривать сезон в целом, то чилиец осуществлял 8,2 острых паса за 90 минут. Из всех игроков топ-5 европейских чемпионатов больше только у Лионеля Месси (9,4).
Кроме того, Алексис Санчес стал лидером Кубка конфедераций по общему количеству проведённых единоборств (133). Однако если рассматривать количество единоборств в среднем за 90 минут, то с большим отрывом лидирует форвард сборной Новой Зеландии Крис Вуд (34). Санчес по этому показателю стал вторым (27).
Пепе стал лидером Кубка конфедераций по общему количеству проведённых единоборств в обороне (64). Однако если рассматривать количество единоборств в среднем за 90 минут, то чаще всех борьбу в обороне навязывал защитник сборной России Георгий Джикия (16 за 90 минут).