Головин стал лидером КК-2017 по количеству подборов на чужой половине поля

По данным InStat, полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин стал лидером Кубка конфедераций по количеству подборов на чужой половине поля (24) – 7,6 в среднем за 90 минут. Несмотря на то что россияне сыграли всего 3 матча, никто не смог приблизиться к показателю Головина. Для сравнения: у второго игрока по этому показателю мексиканца Эктора Эрреры 16 подборов на чужой половине поля (3,1 в среднем за 90 минут).
Лидером по общему количеству фолов стал полузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль (13) – 2,3 в среднем за 90 минут. Больше средний показатель только у Александра Головина (2,5 за 90 минут).