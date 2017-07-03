«Астон Вилла» объявила о переходе Терри

Бывший защитник «Челси» Джон Терри продолжит карьеру в Чемпионшипе. 36-летний футболист подписал контракт с «Астон Виллой». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Пятикратный чемпион Англии поставил подпись под однолетним соглашением.
Джон Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год. 30 июня контракт защитника с лондонским клубом истёк, и на правах свободного агента Терри перешёл в «Астон Виллу». Футболист провёл за «Челси» в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.
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