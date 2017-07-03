Будущее Ташуева в «Тоболе» решится в ближайшие несколько дней

Российский специалист Сергей Ташуев, последним местом работы которого была «Кубань», рассказал о ходе переговоров с казахстанским клубом «Тобол».
«Моё будущее в «Тоболе» решится в ближайшие несколько дней. Сейчас мы ведём переговоры, и я не хотел бы их раскрывать. Могу сказать, что всё находится на завершающей стадии», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ранее в тренерской карьере Ташуева также были «Сатурн», «Терек», «Салют-Энергия», «Краснодар», «Анжи» и другие.
Ташуев: разговариваю с руководством «Тобола» о возможности возглавить клуб