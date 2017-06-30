Ташуев: разговариваю с руководством «Тобола» о возможности возглавить клуб

Российский специалист Сергей Ташуев, последним местом работы которого была «Кубань», сообщил о своих переговорах с казахстанским клубом «Тобол».
«Разговариваю с руководством «Тобола» о возможности возглавить клуб, но конкретная информация будет только дня через два. Контакты на самом деле были, но за последние полгода таких контактов было пять или шесть. Спичка разгоралась, а потом почему-то гасла, хотя почти во всех клубах я был в шорт-листе. Люди, представляющие спортивную составляющую клубов, и футболисты были готовы сотрудничать, а как доходило до самого главного, всё тормозилось. Тут тоже загадывать не хочу.
Жаль, что заинтересованы нами казахские клубы, а не команды из России. Этим удивлён не только я, но и другие российские тренеры. Это моё мнение, не более того», – сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.