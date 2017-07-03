«Севилья» объявила о переходе Банеги из «Интера»

Полузащитник «Интера» Эвер Банега продолжит карьеру в «Севилье». Испанский клуб объявил о подписании трёхлетнего контракта с 29-летним футболистом. Игрок уже прошёл процедуру медицинского обследования, информирует официальный сайт «Севильи».
В июле 2016-го Банега перешёл в «Интер» из «Севильи» на правах свободного агента. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Банега провёл 28 матчей (20 — с первых минут), в которых забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач, а также получил три жёлтые карточки и один раз был удалён с поля.