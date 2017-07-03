Тренер «Астон Виллы»: лучше бы Терри перешёл к нам в 26 лет, а не в 36!

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс с иронией прокомментировал переход защитника Джона Терри. Договор с 36-летним футболистом подписан на один год.
«Лучше бы Терри перешёл к нам в 26 лет, а не в 36! Но он в отличной форме для своего возраста.
Терри многое даст команде как на поле, так и за его пределами. Переход Терри — это своего рода заявление о намерениях от «Астон Виллы». Терри стоит каждого пенни своей зарплаты, игрок такого калибра невероятно ценен. Думаю, Терри может играть ещё несколько лет, но это зависит от него", — цитирует Брюса Sportsmole.
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