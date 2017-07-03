Реднапп: хотел видеть Терри в «Бирмингеме», я большой поклонник его таланта

Главный тренер «Бирмингем Сити» Гарри Реднапп прокомментировал переход защитника Джона Терри в «Астон Виллу» и признался, что тоже пытался заполучить экс-игрока «Челси».
«Я совру, если скажу, что мы не хотели видеть Терри в „Бирмингеме“. Я всегда был одним из главных поклонниов таланта Джона. Он фантастический игрок. Мы сделали ему хорошее предложение, но, честно говоря, я всегда считал этот переход маловероятным.
«Астон Вилла» подписала фантастического игрока — в этом нет никаких сомнений. Но я надеюсь подписать 5-6 хороших игроков на те деньги, за которые мы могли бы заполучить Терри", — цитирует Реднаппа Sky Sports.