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В Греции утверждают, что ПАОК сможет выкупить Мака у «Зенита» после аренды

3 июля 2017, понедельник. 20:46. Футбол

ПАОК сможет выкупить у «Зенита» полузащитника Роберта Мака после завершения арендного соглашения, сообщает Agona Sport со ссылкой на Forza.

По информации издания, в арендном соглашении ПАОК с 26-летним словацким футболистом, которое будет рассчитано на один год, будет опция выкупа в размере € 2 млн. Ранее появлялась информация, что «Зенит» и греческий клуб договорились об аренде Мака, а сам игрок дал согласие на переход. Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил факт переговоров с ПАОК по Маку.

Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 как раз из ПАОК. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В сезоне-2016/17 хавбек отыграл за клуб в 17 матчах РФПЛ, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПАОК ФК Зенит Роберт Мак Трансферы
Новости. Футбол
3 июля 2017, понедельник
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