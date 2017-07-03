В Греции утверждают, что ПАОК сможет выкупить Мака у «Зенита» после аренды

ПАОК сможет выкупить у «Зенита» полузащитника Роберта Мака после завершения арендного соглашения, сообщает Agona Sport со ссылкой на Forza.
По информации издания, в арендном соглашении ПАОК с 26-летним словацким футболистом, которое будет рассчитано на один год, будет опция выкупа в размере € 2 млн. Ранее появлялась информация, что «Зенит» и греческий клуб договорились об аренде Мака, а сам игрок дал согласие на переход. Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил факт переговоров с ПАОК по Маку.
Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 как раз из ПАОК. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В сезоне-2016/17 хавбек отыграл за клуб в 17 матчах РФПЛ, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.