«Фиорентина»: Бернадески не продаётся

Спортивный директор «Фиорентины» Панталео Корвино сообщил, что клуб точно не будет продавать форварда «фиалок» Федерико Бернардески этим летом.
«Бернадески — продукт нашей молодёжной системы. Он не продается. Мы знаем, что он останется», — сказал Корвино в интервью программе La Domenica Sportiva.
В минувшем розыгрыше итальянской Серии А 23-летний футболист забил 11 голов в 32 матчах (3 — с пенальти), а также отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Бернадески с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2019 года.