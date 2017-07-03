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Черчесов: какие вы чувствительные, не разговаривал я со СМИ на повышенных тонах

3 июля 2017, понедельник. 23:24. Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление команды на Кубке конфедераций—2017.

«У нас молодая команда — не в плане возраста, а в плане опыта. Тренер может научить игроков понимать друг друга, чем мы и занимались это время. Убеждён, что это удалось. Определённого уровня мы достигли, но нужно делать новые шаги. На Кубке конфедераций, думаю, нам удалось достаточно из того, что планировали. Изначально никто не заставлял достигать больших результатов, но мы рассматривали Кубок конфедераций не как подготовку к чемпионату мира, а как серьёзный турнир. Расстроены, что не получилось добиться результата, но мы этого хотели. Болельщики это видели. Проверили то место, где тренировались, тренировочный процесс. В тренировочном процессе мы на правильном пути, с каждой игрой только добавляли.

Порадовало, что мы взрослели на турнире, но очень жаль, что не удалось сыграть полуфинал, поскольку официальные игры нужны. Во встрече с Португалией после пропущенного гола какое-то время приходили в себя, что не понравилось, а с Мексикой и забили и пропустили, и было удаление, но ни одна из этих ситуаций нас не выбила из колеи. Спортивная составляющая — недовольны, а в моральном плане — довольны, поскольку сделали скачок как команда.

Мы не испытывали давления, и я в том числе. Нет такого, что что-то давило. В ночь после Мексики спал нормально. Говорил с журналистами на повышенных тонах? Ой, какие вы чувствительные. Не разговаривал я на повышенных тонах. Если что-то не так сделал, надо признаться и извиниться. До того как я пришёл на португальскую пресс-конференцию, сразу после игры меня схватили за руки, потащили на какие-то флеш-интервью и ещё на что-то, и я даже с командой не поговорил. Это меня чуть из себя вывело. Отвечал сухо, не так, как обычно. А так бы отвечал в немного другой форме, но с тем же смыслом. Это принимается, будем делать выводы.

Мы сталкивались с тем, что ни один сбор не проходил так, как планировали. Пока рано говорить о составе на ЧМ-2018. Некоторые сменили клуб, и неизвестно, как они приживутся. Неприкасаемые? Да вроде со всеми здороваюсь… Это они должны меня заставлять бронировать им места», — сказал Черчесов в эфире «Все на матч».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
3 июля 2017, понедельник
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