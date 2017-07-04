Валеро: «Фиорентина» заставила меня плакать и потерять сон на несколько недель

Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро дал понять, что намерен покинуть клуб. Накануне СМИ сообщили, что Валеро близок к переходу в «Интер».
«Я ничего и ни с кем не подписывал. Я хотел бы выйти на улицу и поговорить об этом, но я согласен с „Фиорентиной“, что не должен этого делать. Я всегда был честен с собой, клубом и болельщиками. Когда это будет возможно, я проведу пресс-конференцию, чтобы объяснить людям, что на самом деле произошло.
Я всё ещё не уверен на 100 процентов, что покину „Фиорентину“, но я буду вынужден это сделать, потому что больше не могу этого терпеть. „Фиорентина“ заставила меня плакать и потерять сон на несколько недель», — цитирует игрока Violanews.