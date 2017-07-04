«Интер» заинтересовался защитником «Челси» Кристенсеном

«Интер» сделал запрос в «Челси» по поводу датского защитника Андреаса Кристенсена, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Последние два сезона 21-летний игрок сборной Дании провёл в аренде в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Теперь же в его услугах заинтересован миланский клуб.
В прошлом сезоне Кристенсен во всех турнирах провёл 43 матча за «Боруссию» М и забил 4 гола.
Как сообщалось ранее, «Интер» готов предложить около € 50 млн, включая различные бонусы, за полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхеля Ди Марию.